В Керчи построили торговый центр, который может уничтожить древний склеп

27 декабря, 2018, 16:43

Строительство торгового центра может разрушить склеп богини Деметры в Керчи

Об этом сказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, сообщает Крым 24.

Она утверждает, что «нагрузка на землю изменит состояние всей почвы и есть огромная опасность, что изменится состояние грунтовых вод» возле склепа.

Жительница Керчи Ирина Алякина рассказала СМИ, что керчане борются против строительства торгового центра.

"И судились мы с этими людьми, и подписи собирали, чтобы этого здания не было. А они уже заканчивают строительство, и сделать мы ничего не смогли", - сказала она.