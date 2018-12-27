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В Керчи построили торговый центр, который может уничтожить древний склеп


фото: krymr.org
Строительство торгового центра может разрушить склеп богини Деметры в Керчи

Об этом сказала директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина, сообщает Крым 24.

Она утверждает, что «нагрузка на землю изменит состояние всей почвы и есть огромная опасность, что изменится состояние грунтовых вод» возле склепа.

Жительница Керчи Ирина Алякина рассказала СМИ, что керчане борются против строительства торгового центра.

"И судились мы с этими людьми, и подписи собирали, чтобы этого здания не было. А они уже заканчивают строительство, и сделать мы ничего не смогли", - сказала она.

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