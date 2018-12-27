В ГФС прокомментировали визит Насирова в свой бывший кабинет
Об этом она написала в Facebook.
Непряхина также отметила, что сейчас руководителем ГФС является Александр Власов, которого на должность утвердил Кабмин 5 сентября 2018 г.
"Чтобы снять все вопросы - отвечаем. Так, Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 г."
Она заявила, что восстановления в должности Насирова должно осуществляться на основании распоряжений Правительства, ведь именно этими распоряжениями назначаются на должность и освобождаются руководители центральных органов исполнительной власти.
Но соответствующего распоряжения Кабмин не предоставлял.
"В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности".
Как сообщалось ранее, бывший глава ГФС Роман Насиров вернулся на работу, хотя Кабмин такое решение не принял.
- Напомним, 2 марта Романа Насирова задержали в "Феофании" в "деле Онищенко".
- Главе Государственной фискальной службы Роману Насиров инкриминируют хищение государственных средств в сумме более 2 млрд грн.
- 3 марта Насирова было отстранено от должности главы ГФС.
- 5 марта в 23:52 истек срок избрания меры пресечения Насирова, после чего он должен быть отпущен на свободу.
- Стало известно, что Насиров согласился сотрудничать со следствием и позволить сотрудникам НАБУ и САП круглосуточно вести за ним наблюдение.
- Адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявил, что Насиров во время вручения ему подозрения и последующего задержания находился в медикаментозном сне .
- 11 декабря суд восстановил Насирова в должности главы ГФС. Представник Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что правительство обжалует решение суда.
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