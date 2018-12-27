В ГФС прокомментировали визит Насирова в свой бывший кабинет

27 декабря, 2018, 21:46

Спикер Государственной фискальной службы Наталья Непряхина сообщила, что Роман Насиров был в ведомстве, однако кабинет он не захватывал

Об этом она написала в Facebook.

Непряхина также отметила, что сейчас руководителем ГФС является Александр Власов, которого на должность утвердил Кабмин 5 сентября 2018 г.

"Чтобы снять все вопросы - отвечаем. Так, Роман Насиров был сегодня в ГФС. Нет, силой кабинет не захватывал. Руководителем ГФС является Александр Власов, назначенный на должность Кабмином 5 сентября 2018 г."

Она заявила, что восстановления в должности Насирова должно осуществляться на основании распоряжений Правительства, ведь именно этими распоряжениями назначаются на должность и освобождаются руководители центральных органов исполнительной власти.

Но соответствующего распоряжения Кабмин не предоставлял.

"В случае принятия решения правительством о восстановлении Романа Насирова в должности руководителя ГФС, фискальная служба должна выдать приказ об объявлении распоряжения Кабмина о восстановлении Насирова на указанной должности".

Как сообщалось ранее, бывший глава ГФС Роман Насиров вернулся на работу, хотя Кабмин такое решение не принял.