В ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" водитель с пассажиром сгорели в автомобиле

27 декабря, 2018, 17:12

Водитель не справился с управлением, слетел в кювет, где машина и загорелась

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

В среду, 26 декабря, на трассе "Харьков-Симферополь" в Запорожской области возле села Привальное произошло ДТП.

Водитель "Toyota" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "DAF". После столкновения "Toyota" перевернулась в кювете и загорелась.

В результате ДТП погиб 39-летний водитель и его 55-летний пассажир.

Полиция возбудила уголовное дело из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.