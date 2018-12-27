В ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" водитель с пассажиром сгорели в автомобиле
27 декабря, 2018, 17:12
Водитель не справился с управлением, слетел в кювет, где машина и загорелась
Об этом сообщает полиция Запорожской области.
В среду, 26 декабря, на трассе "Харьков-Симферополь" в Запорожской области возле села Привальное произошло ДТП.
Водитель "Toyota" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "DAF". После столкновения "Toyota" перевернулась в кювете и загорелась.
В результате ДТП погиб 39-летний водитель и его 55-летний пассажир.
Полиция возбудила уголовное дело из-за нарушения правил безопасности дорожного движения.
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