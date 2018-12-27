Уличенные в допинге российские спортсмены должны МОК 24 олимпийские медали

27 декабря, 2018, 16:12

Международный олимпийский комитет еще ждет возвращения 24 медалей, которых были лишены российские спортсмены, уличенные в допинге

Об этом сообщают российские СМИ.

"Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с официальным письмом к Олимпийскому комитету России (ОКР) с требованием до 24 декабря известить все национальные федерации о необходимости возвращения олимпийских наград 2008, 2012 и 2014 годов теми спортсменами, которые успешно выступили на Играх, но затем после перепроверки допинг-проб были наказаны за нарушение антидопинговых правил. Также должны вернуть награды те спортсмены, не были уличены в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх, но выступали в одной команде или экипажи с наказанными за допинг атлетами (легкоатлетическая эстафета, бобслей-четверка)", - говорится в сообщении.

Не вернули награды на сегодня 24 легкоатлета.