Уличенные в допинге российские спортсмены должны МОК 24 олимпийские медали
Об этом сообщают российские СМИ.
"Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с официальным письмом к Олимпийскому комитету России (ОКР) с требованием до 24 декабря известить все национальные федерации о необходимости возвращения олимпийских наград 2008, 2012 и 2014 годов теми спортсменами, которые успешно выступили на Играх, но затем после перепроверки допинг-проб были наказаны за нарушение антидопинговых правил. Также должны вернуть награды те спортсмены, не были уличены в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх, но выступали в одной команде или экипажи с наказанными за допинг атлетами (легкоатлетическая эстафета, бобслей-четверка)", - говорится в сообщении.
Не вернули награды на сегодня 24 легкоатлета.
- В начале сентября Международный союз биатлонистов отказался возобновлять Россию в качестве постоянного члена организации.
- Шведский биатлонист Себастьян Самуельсcон заявил, что продолжает получать угрозы в связи со своими заявлениями о российском допинге.
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