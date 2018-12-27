Украинские певцы, журналисты и режиссеры записали поздравления для военных
27 декабря, 2018, 16:33
К акции присоединились певцы, композиторы, журналисты и другие творческие люди из разных уголков Украины и даже из-за границы
Приветствие они распространили в социальных сетях и на YouTube.
В поздравлении приняли участие:
- певица Мария Собко;
- певец и композитор Павел Табаков;
- вокальная формация "Пиккардийская Терция"
- журналист Галина Гузьо;
- режиссер Сергей Якименко;
- певица Оксана Муха;
- певица и композитор Марина Тимофийчук;
- телеведущая и журналист Яна Чайковская;
- кинорежиссер Любомир Левицкий.
Инициатором проекта стал режиссер Сергей Якименко, который проживает в Германии. Режиссер считает, что в праздничные дни особенно максимальное внимание надо уделить тем, кто защищает Украину на Донбассе.
"На улице - зимние праздники, в эти дни важно не забывать о наших защитниках, поэтому я обратился к знакомым художникам и журналистам с предложением записать приветствие. Приятно удивлен, что никто не отказал, украинские художники поддержали мою инициативу", - рассказал Якименко корреспонденту Радио Свобода .
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-