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Украинские певцы, журналисты и режиссеры записали поздравления для военных

К акции присоединились певцы, композиторы, журналисты и другие творческие люди из разных уголков Украины и даже из-за границы

Приветствие они распространили в социальных сетях и на YouTube.

В поздравлении приняли участие:

  • певица Мария Собко;
  • певец и композитор Павел Табаков;
  • вокальная формация "Пиккардийская Терция"
  • журналист Галина Гузьо;
  • режиссер Сергей Якименко;
  • певица Оксана Муха;
  • певица и композитор Марина Тимофийчук;
  • телеведущая и журналист Яна Чайковская;
  • кинорежиссер Любомир Левицкий.

Инициатором проекта стал режиссер Сергей Якименко, который проживает в Германии. Режиссер считает, что в праздничные дни особенно максимальное внимание надо уделить тем, кто защищает Украину на Донбассе.

"На улице - зимние праздники, в эти дни важно не забывать о наших защитниках, поэтому я обратился к знакомым художникам и журналистам с предложением записать приветствие. Приятно удивлен, что никто не отказал, украинские художники поддержали мою инициативу", - рассказал Якименко корреспонденту Радио Свобода .

 

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