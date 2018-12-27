Украинские певцы, журналисты и режиссеры записали поздравления для военных

27 декабря, 2018, 16:33

К акции присоединились певцы, композиторы, журналисты и другие творческие люди из разных уголков Украины и даже из-за границы

Приветствие они распространили в социальных сетях и на YouTube.

В поздравлении приняли участие:

певица Мария Собко;

певец и композитор Павел Табаков;

вокальная формация "Пиккардийская Терция"

журналист Галина Гузьо;

режиссер Сергей Якименко;

певица Оксана Муха;

певица и композитор Марина Тимофийчук;

телеведущая и журналист Яна Чайковская;

кинорежиссер Любомир Левицкий.

Инициатором проекта стал режиссер Сергей Якименко, который проживает в Германии. Режиссер считает, что в праздничные дни особенно максимальное внимание надо уделить тем, кто защищает Украину на Донбассе.

"На улице - зимние праздники, в эти дни важно не забывать о наших защитниках, поэтому я обратился к знакомым художникам и журналистам с предложением записать приветствие. Приятно удивлен, что никто не отказал, украинские художники поддержали мою инициативу", - рассказал Якименко корреспонденту Радио Свобода .