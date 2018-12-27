Украинская опера IYOV вошла в десятку лучших опер мира

27 декабря, 2018, 19:48

Украинская опера IYOV признана одной из 10 лучших современных произведений искусства в мире

Об этом сообщает Зеркало Недели.

"Создатели оперы IYOV - очень честно и музыкально глубоко пересматривают классическую форму оратории и реквиема. IYOV развивается в духе общности и чистой веры в силу трансформации человеческого голоса", - заявил член-жюри драматург Кристиан Лада.

Оперу в 2015 году поставил режиссер Влад Троицкий на фестивале ГогольFest. Музыку к ней написали композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко.

Опера IYOV была показана в Париже, Роттердаме, Копенгагене, Вене, Гданьске, Скопье, Нью-Йорке.

Отмечается, что жюри выбирали среди 436 произведений из 55 стран.