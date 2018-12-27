Украинская опера IYOV вошла в десятку лучших опер мира
27 декабря, 2018, 19:48
Украинская опера IYOV признана одной из 10 лучших современных произведений искусства в мире
Об этом сообщает Зеркало Недели.
"Создатели оперы IYOV - очень честно и музыкально глубоко пересматривают классическую форму оратории и реквиема. IYOV развивается в духе общности и чистой веры в силу трансформации человеческого голоса", - заявил член-жюри драматург Кристиан Лада.
Оперу в 2015 году поставил режиссер Влад Троицкий на фестивале ГогольFest. Музыку к ней написали композиторы Роман Григорьев и Илья Разумейко.
Опера IYOV была показана в Париже, Роттердаме, Копенгагене, Вене, Гданьске, Скопье, Нью-Йорке.
Отмечается, что жюри выбирали среди 436 произведений из 55 стран.
- ИYOV (Украина),
- And / Or / Pro / methe (Иран),
- AquaSonic (Дания, Швеция),
- The Cave (Греция),
- Falling Awake (Дания),
- #FREEBRAHMS (Люксембург, Германия),
- The Howling Girls (Австралия),
- Jigokuhen (Китай)
- Mitra (Бельгия, Австрия),
- MUSRAROPERA (Италия, Бразилия, Германия)
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