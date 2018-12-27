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Украинки, которые родили за рубежом, получат бэби боксы

В случае рождения ребенка за границей или дома без дальнейшей госпитализации роженицы получат бэби боксы

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Отмечается, что в случае рождения ребенка за границей или дома без дальнейшей госпитализации "пакет малыша" выдается структурным подразделением социальной защиты населения по месту жительства или пребывания ребенка на основании копии свидетельства о рождении.

Также в документе отмечается, что к выдаче помощи "пакет малыша" будут привлекать специалиста по социальной работе, социального работника, специалиста негосударственной организации, в полномочия которых входит осуществление социальной работы с семьями и детьми.

  • Напомним, с 1 января Министерство социальной политики запускает пилотный проект "Муниципальная няня" . Его целью является помощь семьям, которые пользуются услугами няни и финансовая помощь женщинам, которые хотят раньше выйти на работу.
  • Впрочем, в течение последних недель сотни пользователей распространили в сети информацию, мол, с 2019 г. декретный отпуск отменяется, а государство будет выделять только 1500 грн на няню для детей.

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