Украинки, которые родили за рубежом, получат бэби боксы
27 декабря, 2018, 19:31
В случае рождения ребенка за границей или дома без дальнейшей госпитализации роженицы получат бэби боксы
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Отмечается, что в случае рождения ребенка за границей или дома без дальнейшей госпитализации "пакет малыша" выдается структурным подразделением социальной защиты населения по месту жительства или пребывания ребенка на основании копии свидетельства о рождении.
Также в документе отмечается, что к выдаче помощи "пакет малыша" будут привлекать специалиста по социальной работе, социального работника, специалиста негосударственной организации, в полномочия которых входит осуществление социальной работы с семьями и детьми.
- Напомним, с 1 января Министерство социальной политики запускает пилотный проект "Муниципальная няня" . Его целью является помощь семьям, которые пользуются услугами няни и финансовая помощь женщинам, которые хотят раньше выйти на работу.
- Впрочем, в течение последних недель сотни пользователей распространили в сети информацию, мол, с 2019 г. декретный отпуск отменяется, а государство будет выделять только 1500 грн на няню для детей.
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