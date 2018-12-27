Украинки, которые родили за рубежом, получат бэби боксы

27 декабря, 2018, 19:31

В случае рождения ребенка за границей или дома без дальнейшей госпитализации роженицы получат бэби боксы

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Отмечается, что в случае рождения ребенка за границей или дома без дальнейшей госпитализации "пакет малыша" выдается структурным подразделением социальной защиты населения по месту жительства или пребывания ребенка на основании копии свидетельства о рождении.

Также в документе отмечается, что к выдаче помощи "пакет малыша" будут привлекать специалиста по социальной работе, социального работника, специалиста негосударственной организации, в полномочия которых входит осуществление социальной работы с семьями и детьми.