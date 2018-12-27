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Украина введет санкции против археологов, проводивших раскопки в аннексированном Крыму, - Черныш

Санкции будут против археологов, которые незаконно проводили раскопки в аннексированном Крыму

Об этом министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш написал в своем Twitter.

"Украина применяет санкции не только к политикам или бизнесменам РФ. В списке и археологи, которые незаконно проводили раскопки в Крыму. "Name and shame" - еще один принцип: мы говорим о лицах, которые нарушают режим оккупированных территорий и распространяют негативный имидж среди организаций, которые с ними работают", - отметил Черныш.

 

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