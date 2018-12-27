 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Порошенко готовят закрытое совещание по итогам военного положения, - Бирюков

Юрий Бирюков
Сейчас у президента Петра Порошенко готовят отчет и совещание по поводу прекращения режима военного положения

Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков, передает "Прямой" .

"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. 28 декабря будет большое итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично", - сказал советник.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать