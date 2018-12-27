У Порошенко готовят закрытое совещание по итогам военного положения, - Бирюков
27 декабря, 2018, 08:07
Сейчас у президента Петра Порошенко готовят отчет и совещание по поводу прекращения режима военного положения
Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков, передает "Прямой" .
"Отчеты готовятся. Анализ этих отчетов происходил постоянно. 28 декабря будет большое итоговое совещание на уровне армии. Это будет не публично", - сказал советник.
- 26 декабря в 14:00 президент Петр Порошенко объявил о завершении военного положения в Украине.
- Порошенко заявил, что не будет просить Верховную Раду продолжить военное положение в Украине.
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