Турция вводит налог на безопасность для туристов
Сообщает главное управление государственными аэропортами Турции, передает Интерфакс-Украина .
Сначала предполагалось, что налог составит 3 евро с человека. Однако ассоциация туристических агентств Турции обратилась к министру культуры и туризма Турции с предложением снизить сбор, поскольку миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.
После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры решили сократить сбор до 1,5 евро с человека.
"Одно из самых больших преимуществ Турции как туристического направления - это хорошее соотношение цены и качества. Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца, начиная с октября, без учета нового налога. 3 евро могут показаться незначительной суммой, но если эти расходы будут возложены на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро", - заявил глава ассоциации турагентств Турции Фируз Балык.
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