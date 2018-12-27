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Турция вводит налог на безопасность для туристов


фото: 24.tv
Налог будут взимать с туристов в аэропортах по прилету

Сообщает главное управление государственными аэропортами Турции, передает Интерфакс-Украина .

Сначала предполагалось, что налог составит 3 евро с человека. Однако ассоциация туристических агентств Турции обратилась к министру культуры и туризма Турции с предложением снизить сбор, поскольку миллионы туристов уже оплатили отдых в Турции в 2019 году.

После переговоров с министерством транспорта и инфраструктуры решили сократить сбор до 1,5 евро с человека.

"Одно из самых больших преимуществ Турции как туристического направления - это хорошее соотношение цены и качества. Турпакеты на 2019 год продаются уже три месяца, начиная с октября, без учета нового налога. 3 евро могут показаться незначительной суммой, но если эти расходы будут возложены на туроператоров, им придется заплатить миллионы евро", - заявил глава ассоциации турагентств Турции Фируз Балык.

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