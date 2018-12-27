Трамп хочет запретить американским компаниям покупать технику Huawei и ZTE - Reuters

27 декабря, 2018, 10:58

Компании США могут потерять возможность покупать телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно данным агентства, решение Тампа предусматривает режим чрезвычайной ситуации, которое может заработать с января 2019 года.

Собеседники рассказали Reuters, что запрет указанн в исполнительном указе Трампа, который рассматривается уже более восьми месяцев. Впервые о нем сообщала газета The Wall Street Journal в мае.

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В документе есть предписание для Министерства торговли с требованием запретить американским компаниям покупать оборудование у зарубежных фирм, которые составляют "значительные риски для национальной безопасности".

Исполнительный указ может быть выпущен на основании положений закона о чрезвычайных международных экономических процессах, согласно которому президент может вмешиваться в вопросы торговли в ответ на угрозы для США.

Напомним, это уже не первое предупреждение об опасности техники Huawei и ZTE.