Трамп хочет запретить американским компаниям покупать технику Huawei и ZTE - Reuters
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.
Согласно данным агентства, решение Тампа предусматривает режим чрезвычайной ситуации, которое может заработать с января 2019 года.
Собеседники рассказали Reuters, что запрет указанн в исполнительном указе Трампа, который рассматривается уже более восьми месяцев. Впервые о нем сообщала газета The Wall Street Journal в мае.
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В документе есть предписание для Министерства торговли с требованием запретить американским компаниям покупать оборудование у зарубежных фирм, которые составляют "значительные риски для национальной безопасности".
Исполнительный указ может быть выпущен на основании положений закона о чрезвычайных международных экономических процессах, согласно которому президент может вмешиваться в вопросы торговли в ответ на угрозы для США.
Напомним, это уже не первое предупреждение об опасности техники Huawei и ZTE.
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