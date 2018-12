Синоптик предупредила об осадках в Украине

27 декабря, 2018, 10:40

27 декабря в Украину придет очередной атмосферный фронт, который обусловит осадки

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"28 декабря в Украину придет очередной атмосферный фронт, связанный с северным циклоном. Поэтому в западной области Украины, северной и часть центральных окажутся в осадках в виде мокрого снега и дождя", - сказала Диденко.

По словам синоптика, в Киеве 27 декабря атмосферный фронт обусловит осадки в виде мокрого снега, который перейдет в дождь. Температура воздуха будет колебаться около 0 ° C, может быть небольшой минус ночью.

Температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 0 ° C ... + 3 ° C, на западе до + 4 ° C ... + 5 ° C. В южной части также будет теплее, а в восточных областях, в частности в Сумской, Харьковской, части Луганщины и Черниговской температура воздуха будет низкой - до небольших минусов.