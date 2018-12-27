Священники Московского патриархата отказывались предоставлять украинским военным духовную поддержку, - Генштаб ВСУ

27 декабря, 2018, 20:50

Представители Московского патриархата единственные из религиозных организаций, которые отказывались оказывать духовную поддержку украинским военным

Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Алексей Терещук, передает Укринформ .

"С 2014 года сотрудничество ВСУ и религиозных организаций было обоюдным, происходило объединение усилий одновременно. К сожалению, Московский патриархат (УПЦ МП, - ред.) не изъявил желания. Это их видение, и цифры говорят сами за себя, какой вклад каждой религиозной организации", - отметил Терещук.

Как отмечают в Генштабе, в июля 2014 года при штабе АТО заработала первая часовня с капелланом УГКЦ Андреем Зелинским, а на конец 2014 года подавляющее большинство воинских частей в зоне АТО имели на волонтерских началах своих духовных наставников.

По словам Терещука, среди религиозных организаций, которые осуществляют духовное наставничество над украинскими военнослужащими, были представители УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ, Всеукраинского союза церквей христиан веры евангельской - пятидесятников. В мероприятиях по удовлетворению духовных потребностей ВСУ не участвовали только представители Украинской православной церкви Московского патриархата.