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СМИ узнали, кто помог Трампу "откосить" от армии


фото: REUTERS
Медицинский документ с фиктивным диагнозом для Дональда Трампа, который освобождал его от прохождения военной службы, был предоставлен врачом, арендовавшим у его отца офис

Об этом говорится в исследовании американского издания The New York Times, опубликованном в среду.

"Осенью 1968 г. Дональду Трампу был своевременно поставлен диагноз костной шпоры (нарост, образованный поверх нормальной кости. - Ред.), что позволило ему получить медицинское освобождение от военной службы во время кампании во Вьетнаме", - отмечается в публикации.

В течение следующих 50 лет было тайной, как оформили это освобождение и кто поставил такой диагноз. Сам же Трамп   во время президентской кампании заявил, что не может вспомнить, кто подписал медицинские заключения.

Теперь такое объяснение появилось, пишет газета.

"Речь идет о враче-подологе (который занимается лечением ступней. - Ред.) из Квинса, который арендовал свой офис у отца Трампа, Фреда Трампа-старшего", - отмечается в публикации.

При этом недвусмысленно предполагается, что такой диагноз был поставлен и оформлен документально как выявление любезности к отцу нынешнего президента США.

Сам доктор Баунштейн, который причастен к этой истории, умер в 2007 году. Однако обо всем подробно рассказали дочери врача, которые утверждают, что отец делился с ними рассказами об этом случае.

"Это было историей семьи", - отметила изданию одна из дочерей врача Элиза Браунштейн. Она добавила, что это всегда будет предметом обсуждения как в кругу семьи, так и с друзьями.

Между тем, NYT не нашла документов, которые бы подтверждали оплаченные счета. Однако отмечается, что Белый дом также не ответил на запрос газеты прокомментировать ситуацию.

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