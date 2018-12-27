Сексизм, расизм и нетерпимость: в 2018 женщин в Twitter оскорбляли каждые 30 секунд
Как пишет Fast Company, группа затем вивчиласкилькы из них содержали оскорбления.
Результат: 1,1 млн оскорбительных твитов были отправлены женщинам в течение года - это один оскорбительный твит каждые 30 секунд.
При этом статистика хуже для темнокожих женщин, которые становились мишенью чаще, чем белые женщины. "В исследовании есть данные, подтверждающие то, что женщины давно нам говорят: Twitter - это место, где расизм, женоненавистничество и гомофобия могут процветать без контроля. Мы обнаружили, что хотя насилие направлено на женщин по всему политическому спектру, оно особенно проявляется в отношении чернокожих женщин. Неспособность администрации Twitter решить эту проблему означает, что она способствует умолчанию и без того маргинальных голосов ", - отмечается в комментарии к исследованию.
- Чернокожие женщины на 84% чаще, чем белые женщины, упоминались в оскорбительных или проблемных твитах. Один из десяти твитов с упоминанием чернокожих женщин был оскорбительным или проблематичным по сравнению с каждым пятнадцатым для белых женщин.
- 7,1% твитов, отправленных женщинам в исследовании, были проблемными или оскорбительными. Это составляет 1,1 миллиона твитов, в которых упоминается 778 женщин в год или по одной каждые 30 секунд.
- Чернокожих, азиаток, латиноамериканок и женщин смешанной расы на 34% чаще вспоминают в оскорбительных или проблемных твитах, чем белых женщин.
Результаты также показали, что при этом политические взгляды пользователей не имели значения. Журналисты, которые подвергались оскорблениям, писали тексты для либеральных и консервативных изданий, а в личных аккаунтах транслировали различные взгляды на события, которые происходят.
Представитель компании отметил, что Twitter отслеживает и обрабатывает оскорбительные твиты, которые нарушают политику оскорбительного поведения. "Twitter публично взялся за улучшение открытости и публичных дискуссий на нашем сервисе. Злоупотребление, злонамеренная автоматизация и манипуляции мешают соцсети. Мы обязуемся нести публичную ответственность за прогресс в этом направлении", - добавил он.
- Нет гендерным стереотипам: в британской рекламе запретят изображать людей, которые не могут справиться с определенной работой или проблемой из-за пола.
- Между тем переводчик "отучают" от сексизма : Google отныне будет предлагать несколько вариантов перевода для гендерно нейтральных слов
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