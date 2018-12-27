27 декабря, 2018, 08:58

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк) на три года "в интересах обеспечения безопасности государства"

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на ответ ведомства на депутатский запрос внефракционного парламентария Владимира Парасюка.

"В интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины 27 ноября 2018 года принято решение о запрете въезда на территорию Украины Узенюку Алексею Константиновичу сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайтах распространителей билетов, Элджей все же успел провести концерт 25 ноября в Киеве, прежде чем спецслужащие приняли соответствующий запрет. Об этом свидетельствуют и фотографии на его странице в соцсети Instagram, опубликованные с геолокации "Киев".