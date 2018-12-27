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С начала ООС украинским военным выплатили более 20 млн премий


фото: inforesist
С начала операции Объединенных сил на Донбассе украинским военнослужащим уже выплачено денежных вознаграждений на общую сумму 22,5 млн грн

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"С начала проведения операции Объединенных сил выдано 97 приказов на выплату денежных вознаграждений в ООС на общую сумму 22,5 млн грн. Из них более 1,5 млн грн выплачено за уничтожение вражеской техники, за участие в боевых действиях - более 17 млн грн. И более 2,8 млн грн - за выполнение задач", - рассказал Наев.

  • Напомним, что президент Украины Петр Порошенко во время посещения учебного центра ВСУ заявил, что зарплаты военным поднимут не с 1 января, а с начала возможной наземной атаки.
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