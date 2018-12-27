Руководительница столичного банка требовала миллионные взятки, ее задержала полиция
Как сообщает пресс-служба Нацполиции, женщина задержана при получении очередного "транша" неправомерной помощи 26 декабря.
Злоумышленницу разоблачили следователи Управления расследования коррупционных преступлений под процессуальным руководством Генпрокуратуры Украины по оперативному сопровождению СБУ.
В ходе следствия полицейские выяснили, что руководитель финансового учреждения организовала преступную схему получения средств, которая действовала с ноября. Продажа имущества банка по заниженной стоимости составляет почти 1 млн грн.
Женщине инкриминируют совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-3 (юридическое лицо частного права независимо от организационно-правовой формы).
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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