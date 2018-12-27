Российские оккупанты сорвали разминирование вблизи КП "Марьинка"
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Накануне для безопасной работы представителей СММ ОБСЕ и других специалистов боевиками были предоставлены гарантии соблюдения режима тишины. Планировалось, что работу саперов, которые обязалась выделить украинская сторона, будут обеспечивать патруль СММ ОБСЕ, а также наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.
На время мероприятий по разминированию 27 декабря планировалось перекрыть движение транспортных средств и гражданского населения через КПВВ "Марьинка".
К сожалению, вечером 26 декабря, когда все организационные мероприятия были согласованы, представители вооруженных формирований российских оккупационных войск в одностороннем порядке сорвали выполнение запланированных работ. В письме к представителям ОБСЕ они отметили, что отказываются от своих обязательств и не гарантируют соблюдение режима тишины во время работ по разминированию.
Украинская сторона СЦКК заявляет, что такие действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований России в очередной раз подвергают опасности гражданское население.
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