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Российские оккупанты сорвали разминирование вблизи КП "Марьинка"


фото: dpchas
В четверг, 27 декабря, на участке вблизи КПВВ "Марьинка" вдоль автомобильной дороги Н15 украинские саперы планировали провести работы по разминированию

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Накануне для безопасной работы представителей СММ ОБСЕ и других специалистов боевиками были предоставлены гарантии соблюдения режима тишины. Планировалось, что работу саперов, которые обязалась выделить украинская сторона, будут обеспечивать патруль СММ ОБСЕ, а также наблюдательная группа украинской стороны СЦКК.

На время мероприятий по разминированию 27 декабря планировалось перекрыть движение транспортных средств и гражданского населения через КПВВ "Марьинка".

К сожалению, вечером 26 декабря, когда все организационные мероприятия были согласованы, представители вооруженных формирований российских оккупационных войск в одностороннем порядке сорвали выполнение запланированных работ. В письме к представителям ОБСЕ они отметили, что отказываются от своих обязательств и не гарантируют соблюдение режима тишины во время работ по разминированию.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что такие действия оккупационной администрации и незаконных вооруженных формирований России в очередной раз подвергают опасности гражданское население.

 

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