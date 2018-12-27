Россия перехватила самолет США, который патрулировал Крым
27 декабря, 2018, 11:47
Военно-воздушные силы РФ перехватили самолет Boeing RC-135V военно-воздушных сил США, который начал патрулирование вблизи оккупированного Крыма
Об этом сообщает публичный сервис Aircraft Spots, отслеживающий движение самолетов.
"Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российским ВВС над Черным морем возле Крыма", - говорится в сообщении.
0826Z: #USAF RC-135V 64-14841 HARK51 has been intercepted by #RUAF over the Black Sea near Crimea. The intercept was reported to SKYBIRD on HF. pic.twitter.com/d2b2NQNVlP- Aircraft Spots (@AircraftSpots) 27 декабря 2018 г.
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