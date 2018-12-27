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Россия перехватила самолет США, который патрулировал Крым


фото: planespotters
Военно-воздушные силы РФ перехватили самолет Boeing RC-135V военно-воздушных сил США, который начал патрулирование вблизи оккупированного Крыма

Об этом сообщает публичный сервис Aircraft Spots, отслеживающий движение самолетов.

"Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российским ВВС над Черным морем возле Крыма", - говорится в сообщении.

 

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