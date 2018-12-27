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"Ужасный Chrome": почему пользователи недовольны новым дизайном браузера от Google

Пользователи недовольны редизайном Google Chrome - считают, что он ориентирован на мобильные устройства и неудобен в версии для ПК

Об этом пишет ZD Net.

Разработанный для мобильных устройств, новый стиль интерфейса Chrome был официально выпущен в сентябре этого года с выпуском Chrome версии 69.

Не всем пользователям понравился новый дизайн, однако они имели возможность посетить страницу chrome: // flags, изменить настройки Chrome и продолжить использовать более старый пользовательский интерфейс Chrome.

Но с версией Chrome 71, выпущенной в декабре, Google убрал возможность для Chrome использовать старый интерфейс.

Новый пользовательский интерфейс Chrome, возможно, был разработан с учетом подхода, ориентированного на мобильные устройства, но он проблематичен на ноутбуках и настольных компьютерах, где его более светлый тон и закругленные вкладки мешают их отличать.

Поскольку возможность различать и быстро переключаться между вкладками является важной деталью, у многих пользователей возникают проблемы с адаптацией к новому интерфейсу как на работе, так и дома, особенно если они имеют дело с десятками вкладок одновременно.

В течение последних двух-трех недель сайты социальных сетей взорвались жалобами на редизайн Chrome.

Из-за такого принудительного обновления пользователи пытаются откатать браузер до версии 70 и более ранних версий, где они могут использовать старый интерфейс. Это получило такое массовое распространение, что в споры в соцсетях начали вмешиваться инженеры Google: в случаях с "непереносимостью" нового дизайна они просят пользователей переходить на другие браузеры, а не использовать старую версию Chrome.

"Пожалуйста, не делайте этого. Как разработчики Chrome, мы бы действительно предпочли, чтобы вы использовали другой браузер, чем пытались откатить старые версии Chrome", - сказал инженер Google Питер Кастинг. "Это имеет серьезные последствия, и, подобно тому, как выбор не делать прививки, это влияет на других людей, кроме вас».

Но Кастинг, который в последние несколько месяцев контролирует сообщения об ошибках в Reddit, также призывает пользователей не отказываться от Chrome, несмотря на новый пользовательский интерфейс.

"Самое простое, что можно сделать, это просто остаться на Chrome", - сказал он. "Почти все пользователи, с которыми мы разговаривали, не возражают против нового интерфейса после его использования в течение нескольких недель, это просто первоначальная адаптация, которая является шоком".

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