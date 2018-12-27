"Ужасный Chrome": почему пользователи недовольны новым дизайном браузера от Google

27 декабря, 2018, 14:30

Пользователи недовольны редизайном Google Chrome - считают, что он ориентирован на мобильные устройства и неудобен в версии для ПК

Об этом пишет ZD Net.

Разработанный для мобильных устройств, новый стиль интерфейса Chrome был официально выпущен в сентябре этого года с выпуском Chrome версии 69.

Не всем пользователям понравился новый дизайн, однако они имели возможность посетить страницу chrome: // flags, изменить настройки Chrome и продолжить использовать более старый пользовательский интерфейс Chrome.

Но с версией Chrome 71, выпущенной в декабре, Google убрал возможность для Chrome использовать старый интерфейс.

Новый пользовательский интерфейс Chrome, возможно, был разработан с учетом подхода, ориентированного на мобильные устройства, но он проблематичен на ноутбуках и настольных компьютерах, где его более светлый тон и закругленные вкладки мешают их отличать.

Поскольку возможность различать и быстро переключаться между вкладками является важной деталью, у многих пользователей возникают проблемы с адаптацией к новому интерфейсу как на работе, так и дома, особенно если они имеют дело с десятками вкладок одновременно.

В течение последних двух-трех недель сайты социальных сетей взорвались жалобами на редизайн Chrome.

yes google chrome annoy me into updating the browser and then take the old sublime UI away from me -あずみ@ホバーハンド八乙女楽(@yaotomejr) 16 декабря 2018 г.

OK, how do I get rid of these fugly black tabs in the new Chrome update? The old "UI Layout for the browser's top chrome" trick no longer works and these black tabs look like complete ass - Mr Fwibbles (@MrFwibbles) 18 декабря 2018 г.

Chrome got rid of the flag that kept the old tab ui. :( Now all my tabs look ugly - jackson / theminecoder (@minecoder) 18 декабря 2018 г.

Content used to almost touch the sides of the screen. Now there's blank space and a tiny video. Last time a #GoogleChrome update did this, I changed the UI Layout to 'normal' and it reverted. Now that option is gone. Is there another way to restore Chrome's old look? pic.twitter.com/Sm8QHauWOI - Megan L. Finney (@MeganLFinney) 19 декабря 2018 г.

@googlechrome Please add the option to use the old ui.

just add the option in chrome: // flags back that you removed.

Also why did you do it?

many people (including myself) like the old interface more than the new one.

thanks a lot - muhamed mulic (@ muha0644) 18 декабря 2018 г.

Из-за такого принудительного обновления пользователи пытаются откатать браузер до версии 70 и более ранних версий, где они могут использовать старый интерфейс. Это получило такое массовое распространение, что в споры в соцсетях начали вмешиваться инженеры Google: в случаях с "непереносимостью" нового дизайна они просят пользователей переходить на другие браузеры, а не использовать старую версию Chrome.

"Пожалуйста, не делайте этого. Как разработчики Chrome, мы бы действительно предпочли, чтобы вы использовали другой браузер, чем пытались откатить старые версии Chrome", - сказал инженер Google Питер Кастинг. "Это имеет серьезные последствия, и, подобно тому, как выбор не делать прививки, это влияет на других людей, кроме вас».

Но Кастинг, который в последние несколько месяцев контролирует сообщения об ошибках в Reddit, также призывает пользователей не отказываться от Chrome, несмотря на новый пользовательский интерфейс.

"Самое простое, что можно сделать, это просто остаться на Chrome", - сказал он. "Почти все пользователи, с которыми мы разговаривали, не возражают против нового интерфейса после его использования в течение нескольких недель, это просто первоначальная адаптация, которая является шоком".