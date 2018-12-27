"Не соответствует вызовам времени" Германия предлагает расширить Совет Безопасности ООН

27 декабря, 2018, 18:28

Министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас требует провести структурные реформы в Совбезе ООН

Об этом сообщает издание Deutsche Welle .

По его мнению, Германии стоит делать больше для преодоления кризисов и конфликтов в мире. Кроме того, нынешний состав Совбеза ООН "не соответствует вызовам времени".

Он отметил, что большинство стран-членов ООН выступают за реформирование. Германия уже много лет выступает вместе с Японией, Бразилией и Индией за реформу (в частности, расширение) Совбеза ООН.

Маас также заявил, что Германия будет продолжать выносить этот вопрос на повестку дня.

"Несмотря на нежелание некоторых нынешних постоянных стран-членов Совбеза ООН проводить реформы, Германия будет и дальше "без устали выносить этот вопрос на повестку дня"".

С 1 января 2019 Федеративная Республика Германия станет непостоянным членом Совета Безопасности ООН.