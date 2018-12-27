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"Европа начинается с тебя": украинские звезды снялись в роликах Мининформполитики

Министерство информационной политики Украины презентовало коммуникационную кампанию из трех видеороликов, которые будут показывать на общенациональных и региональных телеканалах, в кинотеатрах и в сети интернет

Об этом сообщает "Укринформ".

"Серия видеороликов и информационная кампания имеют целью показать украинцам, что Европа начинается с каждого из нас", - сказала первый заместитель Министра информационной политики Эмине Джапаров.

По ее словам, ролики бытовым языком показывают гражданам, что такое Европа и европейские ценности. В роликах также рассказывают о том, как украинцы заботятся об окружающей среде, убирают за собой, паркуются.

"Эти ролики должны задавать определенные тенденции, они показывают, как должно быть. Кампания рассчитана на сознание людей в широком обществе, чтобы изменить ту действительность, в которой мы живем сейчас", - сказала Джапаров.

Кампанию по заказу МИП разработало креативное агентство GoodMedia. Видеоролики снятые с участием известных украинских музыкальных исполнителей - "MOZGI", "Время и Стекло" и Мишель Андраде.

"Они ни копейки за это не получили. То есть это для них был исключительно социальный проект. Они его поддержали с целью привлечения еще большего внимания украинцев к таким сознательным вещам, как "Европа начинается с тебя". Это и Алексей Потапенко, и Алексей Завгородний, и Надя Дорофеева, и Мишель Андраде", - отметила Джапаров.

 
 
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