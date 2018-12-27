Программист из США превратил свою квартиру в игру Doom с помощью пылесоса
27 декабря, 2018, 10:53
Американский программист написал алгоритм, который собирает карты помещений с разумного пылесоса iRobot Roomba 980 и превращает их в игру Doom
Описание проекта опубликовано на сайте программиста Рича Уайтхауса.
iRobot Roomba 980 перед началом уборки составляет карту местности с помощью лидара, радаров и лазерных дальномеров - это позволяет избегать препятствий в квартире.
Программист написал алгоритм, который собирает карты с пылесосов и создает на их основе карты для Doom. При этом пользователь может изменять некоторые параметры карты перед началом использования.
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