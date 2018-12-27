Правительство упорядочило предоставление согласия на донорство
27 декабря, 2018, 18:09
Правительство утвердило порядок предоставления письменного согласия на донорство
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
С 2019 года каждый совершеннолетний украинец сможет письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором.
Порядок утверждения желания или нежелания на донорство будет состоять из следующих письменных заявлений:
- письменное согласие на донорство после смерти;
- письменное несогласие на донорство после смерти;
- заявление об отзыве предварительного согласия или несогласия на посмертное донорство;
- заявление о назначении уполномоченного представителя, будет принимать решение о донорстве в случае смерти человека (должно быть заверено подписью уполномоченного представителя);
- заявление об отзыве уполномоченного представителя;
- заявление о несогласии быть уполномоченным представителем;
- заявление о согласии на прижизненное донорство;
- заявление об отзыве согласия на прижизненное донорство.
После подачи новой заявки, предыдущая аннулируется. То есть человек на протяжении всей жизни может менять желание быть или не быть донором.
Также с 1 января решение о трансплантации будет принимать консилиум врачей. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент будет предоставлять врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.
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