 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство упорядочило предоставление согласия на донорство

Правительство утвердило порядок предоставления письменного согласия на донорство

Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

С 2019 года каждый совершеннолетний украинец сможет письменно утвердить свое желание или нежелание стать донором.

Порядок утверждения желания или нежелания на донорство будет состоять из следующих письменных заявлений:

  • письменное согласие на донорство после смерти;
  • письменное несогласие на донорство после смерти;
  • заявление об отзыве предварительного согласия или несогласия на посмертное донорство;
  • заявление о назначении уполномоченного представителя, будет принимать решение о донорстве в случае смерти человека (должно быть заверено подписью уполномоченного представителя);
  • заявление об отзыве уполномоченного представителя;
  • заявление о несогласии быть уполномоченным представителем;
  • заявление о согласии на прижизненное донорство;
  • заявление об отзыве согласия на прижизненное донорство.

После подачи новой заявки, предыдущая аннулируется. То есть человек на протяжении всей жизни может менять желание быть или не быть донором.

Также с 1 января решение о трансплантации будет принимать консилиум врачей. Свое согласие или несогласие на получение лечения пациент будет предоставлять врачу медучреждения, который проводит трансплантацию.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать