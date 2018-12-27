Правительство одобрило законопроект о запрете эксплуатации животных в цирках

27 декабря, 2018, 14:51

Кабинет министров рассмотрел и одобрил предложенные Министерством экологии и природных ресурсов Украины изменения в законодательство, касающиеся защиты животных от жестокого обращения

Об этом сообщает пресс-служба министерства в Facebook.

"Правительство поддержало наш законопроект, который регулирует ряд вопросов по защите животных от жестокого обращения. В частности, и запрет использования диких животных в цирке с переходным периодом 5 лет", - сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

По его словам, эти 5 лет нужны, чтобы выработать механизм передачи диких животных в природно-заповедный фонд и определить дальнейшее место обитания животных.

Семерак сказал, что министерство получает большое сопротивление от людей, не готовых отказаться от эксплуатации животных.

"Мы готовы к этому противостоянию. В конечном итоге в мире есть несколько десятков стран, отказавшихся от цирка, и Украина имеет все шансы пополнить их ряды. Впереди рассмотрение проекта закона в Верховной Раде Украины", - сказал министр.

Он также отметил, что проблема неадекватного обращения с животными распространяется и за пределами цирка. В частности, содержание диких животных в частном секторе и распределение полномочий между органами власти, наделенными полномочиями применить санкции в отношении безответственных владельцев.

"Правительство сегодня поддержало предложенные нами изменения в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Украины, которые наконец разграничивают полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях относительно жестокого обращения с животными", - сказал Семерак.

Согласно предложенным изменениям, рассматривать дела об административных нарушениях в отношении диких животных будет Государственная экологическая инспекция Украины, а по домашним и бездомным - Нацполиция.

По данным Минприроды, официально выступления диких животных в цирке запрещены в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Дании, Латвии, Нидерландах, Румынии, Словении, Финляндии, Швеции. В Боливии, Греции, Дании, на Кипре и Мальте запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных. В Венгрии и Португалии запрещено использование диких животных в цирке, которые включены в Список CITES I.