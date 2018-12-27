 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство добавило в перечень оффшорных зон 5 стран


фото: fosterswiss
В перечне появились страны Тринидад и Тобаго, Намибия, Гуам, Палау и Американское Самоа

Об этом сообщает РБК-Украина .

Кабинет министров Украины своим распоряжением внес изменения в перечень оффшорных зон.

В Министерстве экономического развития Украины заявляют, что периодически обновляют украинский перечень оффшорных зон.

В ведомстве также отмечают, что расширение оффшорных зон позволит более эффективно предотвращать и противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать