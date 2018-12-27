Правительство добавило в перечень оффшорных зон 5 стран

27 декабря, 2018, 16:54

В перечне появились страны Тринидад и Тобаго, Намибия, Гуам, Палау и Американское Самоа

Об этом сообщает РБК-Украина .

Кабинет министров Украины своим распоряжением внес изменения в перечень оффшорных зон.

В Министерстве экономического развития Украины заявляют, что периодически обновляют украинский перечень оффшорных зон.

В ведомстве также отмечают, что расширение оффшорных зон позволит более эффективно предотвращать и противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.