Порошенко и Путин летом дважды говорили по телефону о политзаключенных
Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в Facebook.
"Вина за сорванное нынешнее освобождение - полностью на РФ и ее марионетках. Которые даже не дали официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году, на наш призыв забрать из украинских тюрем осужденных россиян и отдать наших", - отметила вице-спикер ВР.
Она подчеркнула, что Украина сделала РФ десятки предложений по обмену в течение этого года.
"Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу. Мы передавали списки через Минскую группу, омбудсменов, МИД, Волкера, президента Эрдогана, церковь, нормандский формат, политсоветник президентов, дипломатов. Президент Порошенко дважды летом говорил по телефону с Путиным. По одному вопросу - Сенцов, другие заложники и политзаключенные ", - написала Геращенко.
- Напомним, Россия отказалась менять своих граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в украинских тюрьмах, на украинских заключенных в российских тюрьмах.
- В Кремле заявили о разных подходах России и Украины к обмену "всех на всех".
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