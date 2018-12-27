Порошенко и Путин летом дважды говорили по телефону о политзаключенных

27 декабря, 2018, 11:10

Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин летом дважды говорили по телефону об освобождении политзаключенных

Об этом написала первый вице-спикер Верховной Рады Украины, уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко в Facebook.

"Вина за сорванное нынешнее освобождение - полностью на РФ и ее марионетках. Которые даже не дали официальных ответов на десятки предложений Украины в этом году, на наш призыв забрать из украинских тюрем осужденных россиян и отдать наших", - отметила вице-спикер ВР.

Она подчеркнула, что Украина сделала РФ десятки предложений по обмену в течение этого года.

"Мы делали десятки предложений в год. Мы готовы были к самому широкому компромиссу. Мы передавали списки через Минскую группу, омбудсменов, МИД, Волкера, президента Эрдогана, церковь, нормандский формат, политсоветник президентов, дипломатов. Президент Порошенко дважды летом говорил по телефону с Путиным. По одному вопросу - Сенцов, другие заложники и политзаключенные ", - написала Геращенко.