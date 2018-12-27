Политзаключенного Кольченко переводят в штрафной изолятор

27 декабря, 2018, 15:34

Украинского политзаключенного Кремля Александра Кольченко, который содержится в колонии в российском Копейске, на 10 дней переводят в штрафной изолятор

Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире телеканала "Прямой".

"Сегодня утром поступило сообщение, что его закрывают в СИЗО на 10 суток за каким-то формальным поводом", - рассказала Щур.

Впрочем, она не видит в этом репрессий непосредственно в отношении к Кольченко.

"К сожалению, такие правила в тюрьмах, что в связи с праздниками происходит усиление режима. И всех осужденных, имеющих "тяжелые" статьи, убирают из зоны с профилактической целью. Это такие требования режима", - завершила адвокат.

По ее словам, адвокат посещает Кольченко регулярно - один или два раза в месяц. Политзаключенный рассказал, что регулярно по часу в день занимается в спортзале, благодарил всех за поддержку.

"Взаимоотношения нормальные в отряде и никаких специальных действий к нему не применяется. Не заставляют ни к чему ни со стороны ФСБ, ни со стороны администрации колонии. Все тихо, мирно", - рассказала Щур.

Ранее сообщалось, что матери политзаключенного Александра Кольченко позволили трехдневную встречу с сыном. СМИ показали кадры одной из встреч.