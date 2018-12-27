Политзаключенного Кольченко переводят в штрафной изолятор
Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в эфире телеканала "Прямой".
"Сегодня утром поступило сообщение, что его закрывают в СИЗО на 10 суток за каким-то формальным поводом", - рассказала Щур.
Впрочем, она не видит в этом репрессий непосредственно в отношении к Кольченко.
"К сожалению, такие правила в тюрьмах, что в связи с праздниками происходит усиление режима. И всех осужденных, имеющих "тяжелые" статьи, убирают из зоны с профилактической целью. Это такие требования режима", - завершила адвокат.
По ее словам, адвокат посещает Кольченко регулярно - один или два раза в месяц. Политзаключенный рассказал, что регулярно по часу в день занимается в спортзале, благодарил всех за поддержку.
"Взаимоотношения нормальные в отряде и никаких специальных действий к нему не применяется. Не заставляют ни к чему ни со стороны ФСБ, ни со стороны администрации колонии. Все тихо, мирно", - рассказала Щур.
Ранее сообщалось, что матери политзаключенного Александра Кольченко позволили трехдневную встречу с сыном. СМИ показали кадры одной из встреч.
- Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу А. Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
- Александр Кольченко 31 мая объявлял голодовку в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая.
- Сам Сенцов высказывался против голодания удерживаемого в России активиста Александра Кольченко, поскольку знал о его проблемах со здоровьем.
- В конце концов, Кольченко прекратил голодовку 7 июня по состоянию здоровья.
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