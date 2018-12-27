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Политолог назвал Тимошенко победителем президентской гонки

Самый масштабный опрос общественного мнения показал, что новым президентом Украины однозначно станет Юлия Тимошенко

Так политический эксперт Дмитрий Корнейчук прокомментировал результаты интервью, проведенного социологической группой "Рейтинг" в ноябре-декабре 2018 года. Погрешность составляет лишь полпроцента.

Согласно полученным результатам, Тимошенко побеждает как в первом, так и во втором туре выборов. Независимо даже от того, кто выйдет во второй тур вместе с ней. Председатель партии "Батьківщина" берет верх над всеми своими главными конкурентами. Некоторых из них во втором туре она может опередить вдвое.

"Тимошенко является не только безальтернативным лидером гонки в целом по Украине, но и удерживает первенство в 21 из 24 областей Украины. Кроме того, она демонстрирует стремительный рост своего рейтинга", — отметил эксперт.

 

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