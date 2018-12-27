Политолог назвал Тимошенко победителем президентской гонки
Так политический эксперт Дмитрий Корнейчук прокомментировал результаты интервью, проведенного социологической группой "Рейтинг" в ноябре-декабре 2018 года. Погрешность составляет лишь полпроцента.
Согласно полученным результатам, Тимошенко побеждает как в первом, так и во втором туре выборов. Независимо даже от того, кто выйдет во второй тур вместе с ней. Председатель партии "Батьківщина" берет верх над всеми своими главными конкурентами. Некоторых из них во втором туре она может опередить вдвое.
"Тимошенко является не только безальтернативным лидером гонки в целом по Украине, но и удерживает первенство в 21 из 24 областей Украины. Кроме того, она демонстрирует стремительный рост своего рейтинга", — отметил эксперт.
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