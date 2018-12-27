Польша и страны Балтии 4 года блокируют евроинтеграцию Сербии из-за дружбы Белграда и Москвы

27 декабря, 2018, 17:33

Несколько стран Евросоюза не позволяют открыть внешнеполитический раздел в переговорах с Сербией о ее членстве в ЕС из-за ее политики в отношении России

Об этом сообщает Балканский обозреватель.

По данным издания, Литва, Латвия и Эстония и Польша не одобряют отчет, который должен был стать первым шагом на пути к началу переговоров Сербии и ЕС по поводу Главы 31 - о совместной внешней политике, политику безопасности и оборонной политике Евросоюза.

Доклад Европейской службы внешней деятельности по итогам скрининга (мониторинга и анализа законодательной базы и нормативных документов) был отправлен государствам-членам ЕС для рассмотрения и утверждения еще в 2014 году.

Главной причиной блокировки, как констатируют сербские СМИ, является отрицательная оценка со стороны стран-членов ЕС внешней политики Сербии по России. Основные пункты, по которым сербская линия поведения не соответствует критериям общей внешней политики Евросоюза, касающимся санкций против РФ, введенных из-за аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Сейчас из неофициальных источников стало известно, что Литва, которая придерживается наиболее жесткой позиции по «русскому вопросу», предлагает вообще подготовить новый доклад. Написание нового отчета, соответственно, может предусматривать проведение нового скрининга.

Сербские СМИ со ссылкой на "дипломатические круги Брюсселя" утверждают, что Германия, хотя и не выдвигает столь жестких требований, как страны Балтии и Польша, также не одобряет низкий уровень соответствия действий Белграда решению Брюсселя в отношении России.

В частности, Сербия не присоединилась ни к одной из девяти деклараций, которые прямо или косвенно касаются Москвы, которые Брюссель принял в первой половине года. Из 32 документов по внешней политике, по которым ЕС требовал гармонизации от стран-партнеров с января по июнь 2018 года, Белград отказался от 18.

Некоторые члены Евросоюза особенно обеспокоены развитием военно-технического сотрудничества между Сербией и Россией, включая совместные военные учения. Беспокоит Брюссель и соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Сербии и ФСБ РФ.

Что касается официальной позиции Брюсселя, то в последнем отчете по продвижению Сербии на пути в ЕС, страна была оценена как "умеренно подготовленная" для начала переговоров по Главе 31. Для исправления ситуации ЕС советует Белграду одобрить такую стратегию безопасности и обороны, чтобы она полностью отражала ориентацию Сербии в этих секторах на Евросоюз. Кроме того, Белград предлагается применить свой закон, который вводит международные санкции, включая ограничительные меры ЕС, а также осуществлять мониторинг его выполнения.