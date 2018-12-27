Под Киевом две маршрутки столкнулись с грузовиками, 15 пострадавших

27 декабря, 2018, 09:56

В результате столкновения маршрутки №309 с фурой под Киевом пострадали шесть человек

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знаменка около 6:30 в четверг, 27 декабря.

Водитель маршрутного автобуса, выполняя остановку для посадки пассажира, остановился частично на правой полосе движения. В это время водитель грузового автомобиля DAF, который двигался в попутном направлении, совершил столкновение с автобусом. Шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Кроме того, около 7:25 произошло ДТП с участием маршрутки с пассажирами на трассе Киев-Одесса. На контрольно-пропускном пункте в Белой Церкви после проверки документов водитель грузового автомобиля начал движение. В это время водитель маршрутного автобуса Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком. Девять пассажиров каретой скорой помощи были доставлены в больницу.

Всего за минувшие сутки в Киевской области произошли 106 ДТП, из них 3 аварии, где пострадали люди.