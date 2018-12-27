Почему корона Солнца горячее, чем его поверхность: ученые выдвинули новую теорию
Исследование ученых опубликовано на сайте EurekAlert! .
Астрофизики провели в лаборатории серию исследований, в рамках которых обнаружили, что образование плазмоидов в сверхпроводящей жидкости - солнечной плазме, состоящей из свободных электронов и атомных ядер, - может повышать турбулентность жидкости. Это свойство влияет на то, как проходит тепло сквозь материю.
Образование плазмоидов в удлиненных токовых слоях внутри плазмы помогает превращать большие турбулентные вихри в более мелкие вихревые структуры. Этот процесс создает в плазме особые условия, которые влияют на скорость, с которой магнитная энергия рассеивается.
"До сих пор никто не исследовал путем прямого численного моделирования, как плазмоиды могут изменять турбулентный энергетический спектр в ведущей жидкости", - говорит физик Чуанфей Донг с PPPL. Подобный метод можно применять не только к солнечной короны, но и к другим астрофизических объектов.
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