Почему корона Солнца горячее, чем его поверхность: ученые выдвинули новую теорию

27 декабря, 2018, 15:53

Ученые из Принстонского лаборатории физики плазмы (PPPL) Министерства энергетики США предположили, почему корона Солнца на миллионы градусов жарче его поверхности. По их мнению, эта особенность вытекает из свойств магнитных пузырей, известных как плазмоиды

Исследование ученых опубликовано на сайте EurekAlert! .

Астрофизики провели в лаборатории серию исследований, в рамках которых обнаружили, что образование плазмоидов в сверхпроводящей жидкости - солнечной плазме, состоящей из свободных электронов и атомных ядер, - может повышать турбулентность жидкости. Это свойство влияет на то, как проходит тепло сквозь материю.

Образование плазмоидов в удлиненных токовых слоях внутри плазмы помогает превращать большие турбулентные вихри в более мелкие вихревые структуры. Этот процесс создает в плазме особые условия, которые влияют на скорость, с которой магнитная энергия рассеивается.

"До сих пор никто не исследовал путем прямого численного моделирования, как плазмоиды могут изменять турбулентный энергетический спектр в ведущей жидкости", - говорит физик Чуанфей Донг с PPPL. Подобный метод можно применять не только к солнечной короны, но и к другим астрофизических объектов.