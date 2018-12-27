Охранники Труханова вытолкали журналиста "Радио Свобода" после суда о хищении средств

27 декабря, 2018, 19:56

В четверг, 27 декабря, после судебного заседания по делу по обвинению мэра Одессы Геннадия Труханова в хищении 185 млн грн из городского бюджета охранники Труханова вытолкали журналиста "Радио Свобода" Михаила Штекеля, который пытался поставить мэру вопрос

Об этом Штекель сообщил в Facebook, добавив видео инцидента.

При этом журналист отметил, что охранникам помогали полицейские.

"Ответ на вопрос "Радио Свобода" от одесского мэра Геннадия Труханова. Вытолкали, чтобы мэр смог пойти и прочь от СМИ. К сожалению, помогали им в этом правоохранители", - написал Штекель.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал инцидент препятствием журналистской деятельности.

"Только что я пообщался с Михаилом Штекелем, который не понимает, почему выполнение им профессиональных обязанностей получило столь агрессивную реакцию. К тому же вопрос журналист даже не смог поставить, чтобы говорить, например, о сознательном провоцировании мэра.

Считаю инцидент препятствием журналистской деятельности", - написал в Facebook Томиленко.