Охранники Труханова вытолкали журналиста "Радио Свобода" после суда о хищении средств
Об этом Штекель сообщил в Facebook, добавив видео инцидента.
При этом журналист отметил, что охранникам помогали полицейские.
"Ответ на вопрос "Радио Свобода" от одесского мэра Геннадия Труханова. Вытолкали, чтобы мэр смог пойти и прочь от СМИ. К сожалению, помогали им в этом правоохранители", - написал Штекель.
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко назвал инцидент препятствием журналистской деятельности.
"Только что я пообщался с Михаилом Штекелем, который не понимает, почему выполнение им профессиональных обязанностей получило столь агрессивную реакцию. К тому же вопрос журналист даже не смог поставить, чтобы говорить, например, о сознательном провоцировании мэра.
Считаю инцидент препятствием журналистской деятельности", - написал в Facebook Томиленко.
Вот видео коллег, где можно увидеть, как этот инцидент происходил. pic.twitter.com/NGcnRc3RPm- Michael Shtekel (@mishajedi) 27 декабря 2018 г.
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