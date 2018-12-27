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Община села на Хмельнитчине обратилась в полицию из-за угроз РПЦ


фото: cerkva-km.info
Община села Доброгорща на Хмельнитчине обратилась в полицию из-за угроз со стороны представителей Московского патриархата

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний в эфире Еспресо.TV .

"Прежде всего община там активная. Они обратились в правоохранительные органы и в управление по делам религий. Всем известно уже об этих угрозах. Правоохранительные органы сообщили, журналисты, по крайней мере местные, также уведомлены и пообещали быть в воскресенье на богослужении. Я позвонил священнику и обществу и успокоил их", - сказал он.

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