Община села на Хмельнитчине обратилась в полицию из-за угроз РПЦ

27 декабря, 2018, 17:29

Община села Доброгорща на Хмельнитчине обратилась в полицию из-за угроз со стороны представителей Московского патриархата

Об этом сообщил митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний в эфире Еспресо.TV .

"Прежде всего община там активная. Они обратились в правоохранительные органы и в управление по делам религий. Всем известно уже об этих угрозах. Правоохранительные органы сообщили, журналисты, по крайней мере местные, также уведомлены и пообещали быть в воскресенье на богослужении. Я позвонил священнику и обществу и успокоил их", - сказал он.