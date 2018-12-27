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Общественном защитнику Сущенко дали разрешение на посещение политзаключенного

Юрист Марк Фейгин получил официальное разрешение на посещение украинского политзаключенного Романа Сущенко

Об этом он сообщил в Тwitter.

"Я получил ответ, где отбывает наказание украинец Роман Сущенко. Теперь мое право его посещения подтверждено официально", - написал он.

Фейгин, который оспаривает дело Сущенко в Европейском суде по правам человека, может посещать своего подзащитного.

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