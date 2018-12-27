Общественном защитнику Сущенко дали разрешение на посещение политзаключенного
27 декабря, 2018, 18:35
Юрист Марк Фейгин получил официальное разрешение на посещение украинского политзаключенного Романа Сущенко
Об этом он сообщил в Тwitter.
"Я получил ответ, где отбывает наказание украинец Роман Сущенко. Теперь мое право его посещения подтверждено официально", - написал он.
Фейгин, который оспаривает дело Сущенко в Европейском суде по правам человека, может посещать своего подзащитного.
Я получил ответ из ИК-11, где отбывает наказание украинец Роман Сущенко. Теперь моё право его посещения подтверждено официально. pic.twitter.com/GvgxmqXaza- Mark Feygin (@FeyginMark) 27 декабря 2018 г.
- Напомним, в октябре 2016 г. собственного корреспондента правительственной информационного агентства "Укринформ" в Париже Романа Сущенко арестовали в Москве, куда он приехал к родственникам, по обвинению в шпионаже. Украинец отвергает все обвинения.
- Во время пребывания Сущенко в тюрьме умер его отец .
- 4 июня Московский городской суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима . 12 сентября Верховный суд РФ подтвердил приговор к 12 годам лишения свободы для Сущенко.
- Обменивать Сущенко российский диктатор Владимир Путин отказывается.
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