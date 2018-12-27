Общественном защитнику Сущенко дали разрешение на посещение политзаключенного

27 декабря, 2018, 18:35

Юрист Марк Фейгин получил официальное разрешение на посещение украинского политзаключенного Романа Сущенко

Об этом он сообщил в Тwitter.

"Я получил ответ, где отбывает наказание украинец Роман Сущенко. Теперь мое право его посещения подтверждено официально", - написал он.

Фейгин, который оспаривает дело Сущенко в Европейском суде по правам человека, может посещать своего подзащитного.

Я получил ответ из ИК-11, где отбывает наказание украинец Роман Сущенко. Теперь моё право его посещения подтверждено официально. pic.twitter.com/GvgxmqXaza - Mark Feygin (@FeyginMark) 27 декабря 2018 г.