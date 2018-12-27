Не есть майонез и не стоять у плиты. Супрун посоветовала, как провести новогодние праздники

27 декабря, 2018, 11:35

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует сделать праздничное застолье простым и полезным

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она заявила, что если поставить на стол весь новогодний ассортимент блюд (оливье, шубу, картофельное пюре, печенье утку, крабовый салат, торт, холодец, голубцы, отбивные, кутью, пампушки и т.д.), то это может быть опасно.

Главной проблемой, по словам и.о. министра, является калорийный и малопитательный майонез, который затрудняет пищеварение.

"В фабричном майонезе часто много добавленной соли, сахара и жира. Поэтому его, как и другие готовые соусы, следует максимально ограничить в потреблении, а лучше - вовсе отказаться. Можно готовить их дома самостоятельно. Но домашний майонез в классическом понимании - тоже не выход. Сырые яйца, которые входят в его состав, опасные для здоровья. Нередко сальмонеллы загрязняют куриные яйца, поэтому без термической обработки употреблять их не стоит ", - написала чиновник.

По словам Супрун, майонез можно заменить сметаной или турецким йогуртом с горчицей в зернах. Также его можно приготовить из орехов кешью, авокадо или на аквафабе (вода, в которой варился турецкий горох для хумуса).

Она предостерегла хозяек от длительного стояния на кухне для приготовления новогодних блюд.

"Длительное стояние на ногах, без движения и работы мышц, вызывает боль в суставах и отек вен. Высокая температура и недостаток кислорода в кухне является причиной головной боли и даже повышение давления. Шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и траты денег - ничто из этого здоровья вам не прибавит ", - говорится в сообщении.

Также чиновник рекомендует готовить проще и здоровее. В салате оливье, по ее словам, и так находится много компонентов, и он уже может быть полноценной пищей, так как здесь есть жиры и медленные углеводы. Поэтому можно больше не готовить калорийных блюд. Также для более здорового новогоднего стола, как пишет и.о. министра, можно изменить соотношение компонентов в салате, добавив туда больше полезных.

"Или шуба. Еще один "салат", в котором много майонеза и человеческого труда. Сделайте проще - Отдельно сельдь или скумбрия. Отдельно - винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло", - отметила Супрун.

По ее словам, мясо лучше запекать, а не жарить. А соус к нему можно сделать из перемолотой клюквы, или горчицы в зернах и йогурта. Холодец также считается полезным, но лучше к нему добавить овощной салат.

"А вот колбасы, ветчина не домашняя - все процесованное мясо - есть не стоит", - добавила и.о. министра.

Также Супрун порекомендовала приготовить к празднику суп, куриный или рыбный бульон или борщ, который будет способствовать пищеварению.