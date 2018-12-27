 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Не есть майонез и не стоять у плиты. Супрун посоветовала, как провести новогодние праздники


фото: hochu.ua
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует сделать праздничное застолье простым и полезным

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она заявила, что если поставить на стол весь новогодний ассортимент блюд (оливье, шубу, картофельное пюре, печенье утку, крабовый салат, торт, холодец, голубцы, отбивные, кутью, пампушки и т.д.), то это может быть опасно.

Главной проблемой, по словам и.о. министра, является калорийный и малопитательный майонез, который затрудняет пищеварение.

"В фабричном майонезе часто много добавленной соли, сахара и жира. Поэтому его, как и другие готовые соусы, следует максимально ограничить в потреблении, а лучше - вовсе отказаться. Можно готовить их дома самостоятельно. Но домашний майонез в классическом понимании - тоже не выход. Сырые яйца, которые входят в его состав, опасные для здоровья. Нередко сальмонеллы загрязняют куриные яйца, поэтому без термической обработки употреблять их не стоит ", - написала чиновник.

По словам Супрун, майонез можно заменить сметаной или турецким йогуртом с горчицей в зернах. Также его можно приготовить из орехов кешью, авокадо или на аквафабе (вода, в которой варился турецкий горох для хумуса).

Она предостерегла хозяек от длительного стояния на кухне для приготовления новогодних блюд.

"Длительное стояние на ногах, без движения и работы мышц, вызывает боль в суставах и отек вен. Высокая температура и недостаток кислорода в кухне является причиной головной боли и даже повышение давления. Шум, ожоги, многозадачность, тяжелые сумки и траты денег - ничто из этого здоровья вам не прибавит ", - говорится в сообщении.

Также чиновник рекомендует готовить проще и здоровее. В салате оливье, по ее словам, и так находится много компонентов, и он уже может быть полноценной пищей, так как здесь есть жиры и медленные углеводы. Поэтому можно больше не готовить калорийных блюд. Также для более здорового новогоднего стола, как пишет и.о. министра, можно изменить соотношение компонентов в салате, добавив туда больше полезных.

"Или шуба. Еще один "салат", в котором много майонеза и человеческого труда. Сделайте проще - Отдельно сельдь или скумбрия. Отдельно - винегрет, и добавьте к этому печеные овощи: картофель, сельдерей, пастернак, морковь, тыква и масло", - отметила Супрун.

По ее словам, мясо лучше запекать, а не жарить. А соус к нему можно сделать из перемолотой клюквы, или горчицы в зернах и йогурта. Холодец также считается полезным, но лучше к нему добавить овощной салат.

"А вот колбасы, ветчина не домашняя - все процесованное мясо - есть не стоит", - добавила и.о. министра.

Также Супрун порекомендовала приготовить к празднику суп, куриный или рыбный бульон или борщ, который будет способствовать пищеварению.

 

Всё по теме

По теме

Читайте также

По теме

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

26 декабря, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать