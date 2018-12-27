Науэрт активно готовят к должности постпреда США в ООН, - СМИ

27 декабря, 2018, 11:04

Пресс-секретаря Госдепа США Хизер Науэрт начали усиленно готовить к слушаниям в Сенате по ее назначению на должность постоянного представителя США в ООН

Об этом пишет американское издание Politico .

"Хизер Науэрт начинают готовить к слушаниям в Сенате, где ей придется выстоять под давлением демократов и скептически настроенных республиканцев... Для нее проведут серию брифингов о состоянии торговли и ситуации в мировых "горячих точках", а в начале января пройдут репетиции ее выступления перед сенаторами", - говорится в статье.

Там же указывается, что в роли сенаторов на репетициях выступят представители Государственного департамента.

Слушания в Сенате США по вопросу назначения Науэрт постпредом США в ООН пройдут в начале 2019 года.

Напомним 9 октября постоянный представитель США при ООН Никки Хейли подала в отставку. Бывший губернатор штата Южная Каролина Хейли пробыла 29-м постпредом США при ООН с 27 января прошлого года.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп уже принял решение выдвинуть кандидатуру Хизер Науэрт на высокую должность в ООН.

Как отмечали СМИ, 48-летняя Науэрт является "неординарным" выбором на роль постоянного представителя при ООН, учитывая то, что она почти не имела дел с внешней политикой до того, как присоединилась к администрации в апреле 2017 года. Ранее она работала ведущей на телеканале Fox News, в том числе в шоу Fox and Friends, которое нравится Дональду Трампу.

Для окончательного утверждения в должности постоянного представителя США при ООН номинант должен пройти слушания в профильном комитете Сената США, после чего относительно его кандидатуры назначается общее голосование в верхней палате Конгресса США.