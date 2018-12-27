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Насиров пришел работать главой ГФС несмотря на отсутствие решения Кабмина, - СМИ

Бывший глава ГФС Роман Насиров вернулся на работу, хотя Кабмин такое решение не принял

Об этом УНИАН рассказал источник в секретариате Кабмина.

Сообщается, что в решении суда от 11 декабря говорится о его немедленном восстановлении в должности, однако такого решения со стороны правительства нет.

"В решении суда говорится о немедленном его восстановлении в должности. Должно было быть соответствующее решение Кабмина. Его нет. Правительство никакого решения не принимало, Насиров захватил здание государственного учреждения", - сообщил источник в секретариате Кабмина.

"Мы узнали сегодня в 15 часов, что Насиров зашел в свой бывший кабинет", - добавил источник.

Напомним, что Порошенко заявил , что правительство не восстановило и не сможет восстановить отстраненного главу ГФС Романа Насирова.

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