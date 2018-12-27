Насиров пришел работать главой ГФС несмотря на отсутствие решения Кабмина, - СМИ
Об этом УНИАН рассказал источник в секретариате Кабмина.
Сообщается, что в решении суда от 11 декабря говорится о его немедленном восстановлении в должности, однако такого решения со стороны правительства нет.
"В решении суда говорится о немедленном его восстановлении в должности. Должно было быть соответствующее решение Кабмина. Его нет. Правительство никакого решения не принимало, Насиров захватил здание государственного учреждения", - сообщил источник в секретариате Кабмина.
"Мы узнали сегодня в 15 часов, что Насиров зашел в свой бывший кабинет", - добавил источник.
Напомним, что Порошенко заявил , что правительство не восстановило и не сможет восстановить отстраненного главу ГФС Романа Насирова.
- Напомним, 2 марта Романа Насирова задержали в "Феофании" в "деле Онищенко".
- Главе Государственной фискальной службы Роману Насирову инкриминируют хищение государственных средств в сумме более 2 млрд грн.
- 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС .
- 5 марта в 23:52 истек срок избрания меры пресечения Насирову, после чего он должен быть отпущен на свободу.
- Стало известно, что Насиров согласился сотрудничать со следствием и позволить сотрудникам НАБУ и САП круглосуточно вести за ним наблюдение.
- Адвокат Насирова Андрей Кузьменко заявил, что Насиров во время вручения ему подозрения и последующего задержания находился в медикаментозном сне .
- 11 декабря суд восстановил Насирова в должности главы ГФС.Представник Кабмина в Верховной Раде Вадим Денисенко заявил, что правительство обжалует решение суда.
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