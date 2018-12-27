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НАПК внесло предписание главе Государственной судебной администрации


фото: rsu.gov.ua
Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло предписание главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Предписание Холоднюку внесли в отношении начальника Территориального управления Государственной судебной администрации Украины в Киевской области Назира Бадахова, который себя премировал.

Кроме того, предписания внесены директору Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексею Бонюку отношении начальника организационного отдела Управления "Днепровская межрегиональная ресурсно-коммуникационная платформа" Координационного центра по предоставлению правовой помощи Артема Сычкова и и.о. директора Департамента финансов Житомирской областной государственной администрации Леониду Миничу в отношении главного специалиста сектора по вопросам персонала Департамента финансов Дарьи Ступницкой.

Так, нацагентство установило факты непередачи в управление другому лицу принадлежащих корпоративных прав в обществе с ограниченной ответственностью в течение 30 дней с момента назначения на указанные должности в порядке, предусмотренном законом.

Указано, что предписание внесено и голове Мироновской районной государственной администрации Киевской области Игорю Черногоду вотношении начальника Управления социальной защиты населения данной РГА Игоря Майсуса, который обратился в управление, которое возглавляет, с заявлением о рассмотрении и назначении ему жилищной субсидии.

"Национальное агентство требует устранить указанные нарушения, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

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