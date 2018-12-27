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На побережье Азова создали группировки противодесантной обороны


фото: krymr.org
Группировку противодесантной обороны создали в связи с имеющейся угрозой вторжения российских сил со стороны Азовского моря

Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Интерфакс-Украина .

"В составе ООС создана группировка противодесантной обороны, задачей которой является усиление охраны морского побережья Азовского моря", - сказал командующий ООС.

Наев также добавил, что проводится комплекс мероприятий по совершенствованию обороны на Азове.

"С целью недопущения вторжения противника со стороны акватории Азовского моря Объединенные силы приняли целый комплекс мер по совершенствованию системы обороны на этом участке, повышению уровня боеспособности частей и подразделений, которые оперируют на этом направлении", - отметил Наев.

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