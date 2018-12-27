На пляже в Таиланде взорвались две бомбы

27 декабря, 2018, 11:52

На юге Таиланда в городе Сонгкхла закрыли пляж после взрыва двух бомб с часовым механизмом

Об этом сообщает Bangkok News .

"В четверг после ночных взрывов двух бомб с часовым механизмом усилены меры безопасности, закрыты пляж и перекрыты дороги в районе Муанг (города Сонгкхла - ред.). На пляже также обнаружено еще три бомбы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

О взрывах стало известно еще в среду ночью. Однако правоохранители проверили пляж только в четверг утром из-за опасений подорваться. В результате на территории было обнаружено еще три бомбы. Впоследствии их обезвредили.

По словам мэра города Сонгкхла Вирананта Пенгджана, нападавшие хотели посеять страх среди людей перед празднованием Нового года, которое должно состояться именно на этом пляже.

Правоохранители считают, что ко взрывам причастны местные сепаратисты.