На Донбассе воюет 11 тысяч россиян, - штаб ООС
Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Интерфакс-Украина .
"Российские регулярные воинские формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32 тыс. человек, из которых 11 тыс. являются российскими военнослужащими", - отмечает Наев.
Зазначаетья, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской присутствуют российские регулярные воинские формирования первого и второго армейских корпусов (1-й АК - "ДНР", 2-й АК - "ЛНР»). Общее количество военнослужащих почти 32 тысячи человек, 11 тыс. из которых - россияне. Руководящие должности этих формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ.
Командующий ООС также рассказал о вооружении и военной технике, которые имеют эти незаконные вооруженные формирования.
Как сообщается, основу их вооружения составляет советская техника, впрочем есть и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро".
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