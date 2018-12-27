На Донбассе воюет 11 тысяч россиян, - штаб ООС

27 декабря, 2018, 15:54

На оккупированных территориях воюет 32 тысячи человек, среди которых 11 тысяч - российские военнослужащие

Об этом заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Интерфакс-Украина .

"Российские регулярные воинские формирования на временно оккупированных территориях Донбасса насчитывают 32 тыс. человек, из которых 11 тыс. являются российскими военнослужащими", - отмечает Наев.

Зазначаетья, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской присутствуют российские регулярные воинские формирования первого и второго армейских корпусов (1-й АК - "ДНР", 2-й АК - "ЛНР»). Общее количество военнослужащих почти 32 тысячи человек, 11 тыс. из которых - россияне. Руководящие должности этих формирований занимают кадровые офицеры и генералы Вооруженных сил РФ.

Командующий ООС также рассказал о вооружении и военной технике, которые имеют эти незаконные вооруженные формирования.

Как сообщается, основу их вооружения составляет советская техника, впрочем есть и современное российское вооружение, в частности, средства радиоэлектронной борьбы "Репеллент", "Житель", "Шиповник-Аэро".