На Донбассе уничтожены два российских оккупанта

27 декабря, 2018, 07:21

В среду, 26 декабря, российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал. По данным разведки, 26 декабря двух оккупантов было уничтожено и один ранен.

Зафиксирован 1 случай применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями. В частности, враг совершил обстрел из минометов калибра 82 мм позиций Объединенных сил в районе Гнутово на Мариупольском направлении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселков Красногоровка, Луганское, Пески - на Донецком направлении.

В течение текущих суток враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Пищевик на Мариупольском направлении.