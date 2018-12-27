Минобразования запускает пилотную сертификацию учителей. После этого зарплату повысят на 20%

27 декабря, 2018, 21:05

Минобразования запустит пилотный проект сертификации для преподавателей начальной школы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сертификация будет добровольной, а все, кто ее пройдет, смогут получить повышение зарплаты на 20%. Всего в проекте смогут принять участие тысяча учителей младших классов.

"Пилотирование сертификации также продолжится в 2020 и 2021 годах, я надеюсь, что в последующие годы мы сможем расширить и количество возможных участников, и категории учителей, которые смогут участвовать в сертификации", - заявила министр образования Лилия Гриневич.

Единственное обязательное требование к кандидатам на участие - стаж работы не менее двух лет. Регистрация начнется на сайте Украинского центра оценивания качества образования 15 января и завершится 1 февраля 2019 г.

Сертификат может быть выдан участнику, который: