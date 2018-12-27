 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Минобразования запускает пилотную сертификацию учителей. После этого зарплату повысят на 20%

Минобразования запустит пилотный проект сертификации для преподавателей начальной школы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сертификация будет добровольной, а все, кто ее пройдет, смогут получить повышение зарплаты на 20%. Всего в проекте смогут принять участие тысяча учителей младших классов.

"Пилотирование сертификации также продолжится в 2020 и 2021 годах, я надеюсь, что в последующие годы мы сможем расширить и количество возможных участников, и категории учителей, которые смогут участвовать в сертификации", - заявила министр образования Лилия Гриневич.

Единственное обязательное требование к кандидатам на участие - стаж работы не менее двух лет. Регистрация начнется на сайте Украинского центра оценивания качества образования 15 января и завершится 1 февраля 2019 г.

Сертификат может быть выдан участнику, который:

  • не принимал участия в одной из составляющих сертификации;
  • не создал собственное е-портфолио и не загрузил его,
  • проводил репетицию (репетиции) учебного занятия (учебных занятий).

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

27 декабря, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать