Минобразования запускает пилотную сертификацию учителей. После этого зарплату повысят на 20%
27 декабря, 2018, 21:05
Минобразования запустит пилотный проект сертификации для преподавателей начальной школы
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что сертификация будет добровольной, а все, кто ее пройдет, смогут получить повышение зарплаты на 20%. Всего в проекте смогут принять участие тысяча учителей младших классов.
"Пилотирование сертификации также продолжится в 2020 и 2021 годах, я надеюсь, что в последующие годы мы сможем расширить и количество возможных участников, и категории учителей, которые смогут участвовать в сертификации", - заявила министр образования Лилия Гриневич.
Единственное обязательное требование к кандидатам на участие - стаж работы не менее двух лет. Регистрация начнется на сайте Украинского центра оценивания качества образования 15 января и завершится 1 февраля 2019 г.
Сертификат может быть выдан участнику, который:
- не принимал участия в одной из составляющих сертификации;
- не создал собственное е-портфолио и не загрузил его,
- проводил репетицию (репетиции) учебного занятия (учебных занятий).
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