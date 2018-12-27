Молдова и Грузия подписали резолюцию с требованиями к России в отношении Украины
Об этом сообщает "Грузия Online".
Межпарламентская ассамблея Молдова - Украина - Грузия подписали резолюцию, в которой говорится, что военная атака России на украинские корабли нарушает международное право и принципы суверенитета и территориальной целостности государств. Также страны обвинили Россию в аннексии своих территорий.
"Эти действия являются продолжением российской политики военной агрессии, незаконной оккупации территорий Грузии, Молдовы и Украины, прямой аннексии территорий, на которые распространяется суверенитет этих государств, сохранения и расширения военного присутствия и установления незаконной границы в этих оккупированных и аннексированных территориях", - говорится в резолюции.
Межпарламентская ассамблея Молдовы, Украины и Грузии подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и требует от российских властей вернуть корабли и освободить украинских моряков.
- Напомним, в воскресенье, 25 ноября, украинские военные корабли осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О своих намерениях они, согласно международным нормам, сообщили другую сторону. Однако, вместо того, чтобы обеспечить прохождение через Керченский пролив, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ .
- Вскоре российские пограничные корабли типа "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" "совершили откровенно агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины".
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах" .
- Впоследствии командование Военно-Морского флота Украины подтвердило захват украинских кораблей российскими спецназовцами.
- Верховная Рада проголосовала за проект Закона об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
- 26 декабря в 14:00 президент Петр Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине.
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-