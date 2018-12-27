Молдова и Грузия подписали резолюцию с требованиями к России в отношении Украины

27 декабря, 2018, 15:35

Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе

Об этом сообщает "Грузия Online".

Межпарламентская ассамблея Молдова - Украина - Грузия подписали резолюцию, в которой говорится, что военная атака России на украинские корабли нарушает международное право и принципы суверенитета и территориальной целостности государств. Также страны обвинили Россию в аннексии своих территорий.

"Эти действия являются продолжением российской политики военной агрессии, незаконной оккупации территорий Грузии, Молдовы и Украины, прямой аннексии территорий, на которые распространяется суверенитет этих государств, сохранения и расширения военного присутствия и установления незаконной границы в этих оккупированных и аннексированных территориях", - говорится в резолюции.

Межпарламентская ассамблея Молдовы, Украины и Грузии подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и требует от российских властей вернуть корабли и освободить украинских моряков.