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Молдова и Грузия подписали резолюцию с требованиями к России в отношении Украины


фото: frontnews.eu
Грузия, Молдова и Украина осудили военную агрессию России против Украины в Керченском проливе

Об этом сообщает "Грузия Online".

Межпарламентская ассамблея Молдова - Украина - Грузия подписали резолюцию, в которой говорится, что военная атака России на украинские корабли нарушает международное право и принципы суверенитета и территориальной целостности государств. Также страны обвинили Россию в аннексии своих территорий.

"Эти действия являются продолжением российской политики военной агрессии, незаконной оккупации территорий Грузии, Молдовы и Украины, прямой аннексии территорий, на которые распространяется суверенитет этих государств, сохранения и расширения военного присутствия и установления незаконной границы в этих оккупированных и аннексированных территориях", - говорится в резолюции.

Межпарламентская ассамблея Молдовы, Украины и Грузии подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и требует от российских властей вернуть корабли и освободить украинских моряков.

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