Международная встреча дилеров брендов ROSAVA и PREMIORRI

27 декабря, 2018, 17:38

Компания "РОСАВА" в конце года провела международную встречу дилеров брендов ROSAVA и PREMIORRI. Более 100 ее участников-представители компаний из Украины, стран СНГ, Европы, Африки и Ближнего Востока - приехали в Белую Церковь

Традиционно программа началась с экскурсии на производство. Гости прошли по маршруту производства шин – изготовления деталей, сборки и вулканизации шин, проведения контроля качества продукции. Увидели новые высокотехнологичные линии как установленные ранее, так и вновь поступившие на завод в текущем году. В частности второй сборочный агрегат VMI голландской компании, который находится на стадии завершения монтажных и пусконаладочных работ, форматоры-вулканизаторы турецкой компании UZER MAKINA, которые дополнили участок вулканизации шин с уже эффективно работающими 30-ю форматорами фирмы Harburg-Freudenberger.

Продолжила встречу официальная часть. Открывая ее, генеральный директор АО "РОСАВА" Александр Далиба в приветственном слове поблагодарил всех партнеров за принятое приглашение и возможность приехать в канун новогодне-рождественских праздников, за сотрудничество и поддержку, пожелал продуктивного дня и еще более результативного 2019 года.

Директор по маркетингу Елена Мегедь ознакомила с тенденциями развития мирового автомобильного рынка, сделав акценты на соответствии выпускаемого нового ассортимента продукции тенденциям шинного рынка. Технические специалисты проинформировали партнеров о развитии новых линеек шин и внедрении новых технологий. Коммерческий директор Павел Пуськов подвел итоги продаж по регионам.

В программе принял участие Юрий Дацык - заместитель главного редактора журнала «Автоцентр» в качестве автоэксперта шин брендов ROSAVA и PREMIORRI, который ознакомил присутствующих с методикой проведения независимых и потребительских тестов, и в своем выступлении отметил, что «каждая новая шина, выпускаемая на заводе "РОСАВА" по своим характеристикам на несколько шагов впереди своих предшественниц».

Во второй половине официальной части состоялась презентация "Летней программы-2019" и ее активное обсуждение между партнерами и руководством компании "РОСАВА". Официальная часть завершилась вручением дилерам сертификатов и памятных подарков. Обсуждение вопросов и предложений продолжились в неформальной обстановке во время вечерней новогодней программы в ресторанном комплексе Rikabar.