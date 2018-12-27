Мэттью Макконахи назвали наиболее переоцененным актером года
Об этом говорится на сайте Forbes.
Forbes опубликовал ежегодные рейтинги лучших и худших актеров по соотношению гонораров и прибыли, которую они приносят студиям. Наиболее переоцененным назвали Мэттью Макконахи, а самым прибыльным - Джереми Реннера.
Кроме Макконахи в список переоцененных попали Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Мелисса Маккарти, Риз Уизерспун, Дженнифер Лоуренс, Шарлиз Терон, Том Круз, Том Хэнкс и Бен Аффлек.
В список наиболее эффективных кроме Реннера включили Марка Руффало, Эми Адамс, Гадот, Криса Эванса, Криса Хемсворт, Скарлетт Йоханнс, Роберта Дауни младшего, Джулию Робертс и Райана Рейнольдса.
По данным Forbes, Макконахи приносил создателям фильмов по 1,1 доллара за каждый потраченный доллар на гонорар актера. В то же время Джереми Реннер зарабатывал студиям по 82 долларов за каждый потраченный на него доллар.
Издание учитывало результаты последних трех фильмов актеров, вышедших до 1 июня 2018 года. Как в журнале вычисляли коэффициента прибыли от Макконахи, непонятно, ведь последние картины с ним проваливались в прокате и приносили только убытки.
Таким образом, газеты не учли, что для окупаемости фильма нужно заработать вдвое больше собственного бюджета, или сочло за полноценный проект мультфильм "Пой" - проект заработал в прокате 634 миллиона долларов при бюджете в 70 миллионов долларов.
Бюджет и сборы последних фильмов с Макконахи, вышедшие в июне 2018 года:
- "Темная башня" (2017), бюджет - 60 млн долларов, не считая маркетинга, сборы - 113 млн долларов. До выхода «в ноль» проекту не хватило 7 млн долларов;
- "Золото" (2016), бюджет - 20 млн долларов, не считая маркетинга, сборы - 14 млн долларов. До выхода «в ноль» не хватило 26 млн долларов;
- "Пой" (2016), бюджет - 75 млн долларов, не считая маркетинга, сборы - 634 миллиона долларов. Принес существенную прибыль.
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