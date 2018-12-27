Ломаченко стал лучшим боксером года по версии Boxingtalk

27 декабря, 2018, 19:11

Чемпион мира по боксу в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров отчета по версии авторитетного издания Boxingtalk

Рейтинг обнародован на сайте Boxingtalk.

После объединения двух поясов на Ломаченко предстоит бой 12 апреля. Среди потенциальных оппонентов - Энтони Кролла, Мигель Берчельт, Гервонта Дэвис и победитель титульного боя IBF между Ричардом Комми и Исой Чаниевым.

Boxingtalk также поставило на 3-е место в рейтинге другого украинского боксера - абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика. На втором месте - американский боксер Теренс Кроуфорд.

В рейтинг включили еще одного украинца - чемпиона мира по версии WBC Александра Гвоздика. Он занял девятнадцатое место.