Киберполиция задержала украинцев, которые продавали в даркнете персональные данные пользователей из 5 стран
Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.
Жертвами вследствие их действий стали как граждане Украины, так и жители Канады, Великобритании, Испании, Франции.
Для получения доступа они использовали специально созданное вредоносное программное обеспечение. А "продавали" логины, пароли, персональные данные пользователей, их телефоны, реквизиты банковских карт и другую необходимую для авторизации информацию.
Стоимость одной учетной записи составляла в среднем $2,5. Учетные записи, содержащие пароль к почтовому ящику жертвы, стоили вдвое больше.
За год за свою "работу" преступники получили более $22 млн.
Для того чтобы задержать преступную группу, привлекли правоохранителей из Доминиканской Республики, Индонезии, Испании, Франции и Украины.
Работники киберполиции провели обыски на территории Одесской и Волынской областей, а также в Киеве. Они изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи. Техника направлена на экспертизу.
Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.
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