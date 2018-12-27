Киберполиция задержала украинцев, которые продавали в даркнете персональные данные пользователей из 5 стран

27 декабря, 2018, 20:09

Хакеры протяжении последних пяти лет получали доступ к учетным записям PayPall, Amazon, eBay, WellsFargo, Suntrust, Bank of America

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Жертвами вследствие их действий стали как граждане Украины, так и жители Канады, Великобритании, Испании, Франции.

Для получения доступа они использовали специально созданное вредоносное программное обеспечение. А "продавали" логины, пароли, персональные данные пользователей, их телефоны, реквизиты банковских карт и другую необходимую для авторизации информацию.

Стоимость одной учетной записи составляла в среднем $2,5. Учетные записи, содержащие пароль к почтовому ящику жертвы, стоили вдвое больше.

За год за свою "работу" преступники получили более $22 млн.

Для того чтобы задержать преступную группу, привлекли правоохранителей из Доминиканской Республики, Индонезии, Испании, Франции и Украины.

Работники киберполиции провели обыски на территории Одесской и Волынской областей, а также в Киеве. Они изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и черновые записи. Техника направлена на экспертизу.

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК.